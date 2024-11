Roma, turista cinese derubata: ladro bloccato dai Carabinieri vicino al Senato

Le grida di una turista cinese, derubata in largo Toniolo, hanno catturato l’attenzione dei Carabinieri in servizio di sorveglianza presso il Senato della Repubblica.

Grazie al loro tempestivo intervento, un giovane di origini nordafricane è stato fermato e arrestato, mentre il portafogli sottratto è stato recuperato e restituito alla vittima.

La donna, in visita turistica nella Capitale, stava passeggiando tranquillamente tra Palazzo Madama e la chiesa di San Luigi dei Francesi quando si è accorta di essere stata borseggiata.

Senza perdere tempo, ha rincorso il ladro, attirando con le sue urla l’attenzione dei militari di guardia.

I Carabinieri, allertati dal trambusto, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare il ragazzo e a recuperare il bottino.

Sul luogo è arrivata in supporto anche una pattuglia della compagnia di Prati, che ha preso in consegna il fermato, conducendolo in caserma per le procedure di rito.

Il giovane resterà in custodia in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.