Roma, turista derubata a bordo del Bus Atac 85. Arrestato 39enne grazie a Carabiniere donna

Un gesto eroico sotto gli occhi dei passeggeri: un maresciallo dei Carabinieri donna, libera dal servizio e in servizio alla Procura Militare di Roma, ha arrestato un cittadino georgiano di 39 anni, gravemente indiziato di rapina impropria e lesioni a Pubblico Ufficiale, dopo aver sorpreso il ladro in azione su un autobus Atac della linea 85.

Tutto è avvenuto all’altezza della fermata Fori Imperiali. La turista coreana a bordo aveva appena subito il furto della sua pochette, quando il maresciallo ha notato l’uomo e lo ha immediatamente bloccato.

Vistosi braccato, il 39enne ha tentato di fuggire, opponendo resistenza fisica al Carabiniere.

Nonostante ciò, la donna è riuscita a contenere l’aggressore, chiamare i rinforzi e mantenere la situazione sotto controllo fino all’arrivo delle pattuglie della Compagnia Roma Centro, che hanno concluso l’arresto e restituito la refurtiva alla vittima.

Durante l’intervento, il maresciallo ha riportato alcune ferite, giudicate guaribili in pochi giorni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.