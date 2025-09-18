Roma, turiste raggirate con il gioco delle “tre campanelle”: perse 800 euro in due giorni

Un tavolino improvvisato, tre campanelle, una pallina che scompare. È il copione, sempre lo stesso, della storica truffa che continua a mietere vittime nel cuore di Roma.

Stavolta a cadere nella rete dei finti giocatori è stata una turista di 28 anni, allegra e ignara fino a pochi istanti prima, che si è ritrovata alleggerita di ben 600 euro in via delle Muratte, a due passi da Fontana di Trevi.

La donna, disperata dopo essersi accorta di essere stata ingannata, si è rivolta ai carabinieri. Le indagini lampo hanno portato all’identificazione di tre persone: una 25enne moldava, un 52enne e un 49enne macedone.

Per quest’ultimo, i guai si sono aggravati: oltre alla denuncia per truffa, dovrà rispondere anche della violazione di un foglio di via che lo allontanava da Roma per quattro anni.

Una truffa seriale

Non si tratta di un episodio isolato. Pochi giorni prima, nello stesso luogo, una 35enne brasiliana aveva perso 200 euro nella stessa maniera.

Anche in quel caso, i carabinieri hanno fermato e denunciato quattro persone: due macedoni, una romena e una moldava. Trovati con in mano il “kit delle campanelle”, sono stati multati e allontanati dal centro storico per 48 ore.

Il meccanismo della truffa

Il trucco è semplice ma infallibile: un “croupier” muove le campanelle con destrezza, i complici fingono di vincere grosse somme e le vedette sorvegliano i dintorni per evitare controlli. I turisti, convinti di poter battere la sorte, si lasciano trascinare e, nel giro di pochi minuti, il portafoglio si svuota.

Un inganno tanto banale quanto redditizio, che da anni prolifera nelle strade più frequentate dai visitatori della Capitale. E che, nonostante gli interventi delle forze dell’ordine, continua a trasformare la vacanza da sogno di molti turisti in un ricordo amaro.

