Roma, turisti tedeschi aggrediti e molestati in pieno centro: arrestato uno degli aggressori

Vacanza trasformata in un incubo per una coppia di turisti tedeschi, aggredita nella serata di ieri in pieno centro storico, nei pressi di Largo di Torre Argentina.

Tre uomini, descritti come presumibilmente nordafricani, hanno preso di mira i due giovani: la donna è stata molestata con frasi volgari e palpeggiamenti, mentre il fidanzato, intervenuto in sua difesa, è stato picchiato e colpito con spray urticante.

La dinamica

Approfittando di una momentanea distrazione dell’uomo, i tre malviventi hanno avvicinato la ragazza, palpeggiandola e tentando di rapinarla.

Nel difenderla, il fidanzato è stato coinvolto in una violenta colluttazione, durante la quale uno degli aggressori ha spruzzato spray al peperoncino per favorire la fuga del gruppo.

Testimoni e intervento

Determinanti per ricostruire la vicenda sono state le testimonianze di un tassista e di un agente di polizia libero dal servizio del commissariato Appio, intervenuto per sedare la lite.

Fondamentale la descrizione di uno dei tre assalitori: maglietta nera con scritte gialle, riconosciuto mentre tentava di rubare il cellulare e la collanina della ragazza.

L’arresto

Mentre le vittime formalizzavano la denuncia al I Distretto Trevi Campo Marzio, gli agenti del commissariato Esquilino hanno individuato in via del Corso un giovane che corrispondeva esattamente alle descrizioni.

Alla vista della pattuglia, ha cercato di nascondersi, ma è stato fermato. Identificato come 25enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, è stato riconosciuto dalle vittime come uno degli aggressori.

Misura cautelare

L’uomo è stato arrestato per tentata rapina in concorso. La magistratura ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

