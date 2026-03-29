Roma, ultima domenica ecologica col pugno di ferro: 146 multe in poche ore

Roma si sveglia sotto il segno della sostenibilità, con l’ultima domenica ecologica. In base all’ordinanza firmata dal sindaco lo scorso 25 marzo, nella giornata odierna sono scattate le consuete limitazioni alla circolazione, accompagnate da un’intensa attività di controllo sul territorio.

Fin dalle prime ore del mattino, la Polizia Locale di Roma Capitale ha presidiato le strade cittadine per verificare il rispetto delle disposizioni. Nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 12.30, le pattuglie hanno effettuato oltre 1100 controlli, facendo emergere 146 violazioni alle norme vigenti.

Un’attività capillare, che proseguirà anche nel pomeriggio: gli agenti torneranno infatti a monitorare la situazione tra le 16.30 e le 20.30, per garantire il rispetto delle restrizioni e contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

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