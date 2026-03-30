Roma, ultima domenica ecologica: quasi 300 multe e 2.000 veicoli controllati

Luci spente e motori (quasi tutti) fermi. Si è conclusa alle 20:30 di ieri, domenica 29 marzo 2026, l’ultima giornata di limitazioni al traffico previste dall’ordinanza sindacale.

Il report definitivo del Comando di via della Consolazione fotografa un’attività di vigilanza capillare che ha interessato l’intero perimetro cittadino, dai varchi del centro storico alle grandi arterie di collegamento.

I numeri del blocco

L’impegno degli agenti si è articolato nelle due finestre orarie previste (7:30-12:30 e 16:30-20:30), portando ai seguenti risultati complessivi:

Controlli eseguiti: circa 2.000 veicoli fermati e verificati;

Sanzioni elevate: 283 violazioni riscontrate per circolazione non autorizzata.

Se in mattinata le multe erano state 146, il turno pomeridiano ha visto un incremento dei controlli e delle sanzioni, segno che molti automobilisti hanno tentato il rientro in città nonostante i divieti ancora vigenti.

Un addio alla stagione invernale

Con i dati di ieri si chiude ufficialmente il calendario delle domeniche ecologiche 2025-2026.

Nonostante le polemiche di chi ritiene questi blocchi palliativi insufficienti, il Campidoglio rivendica il successo della partecipazione agli eventi collaterali (oltre 3.000 persone solo a San Sisto) e il valore simbolico di una città restituita, seppur per poche ore, alla mobilità lenta e all’aria pulita.

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