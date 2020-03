Roma, una città con 6 municipi a trasparenza limitata

Può sembrare strano ma è proprio così. Qualche Presidente di Municipio di sicuro darà la colpa di questo alla nuova piattaforma informatica adottata da Giunta Raggi, ma non è così ed è una grossolana bugia. E chi non pubblica sul Sito del Comune di Roma i verbali di quanto si discute e approva in Giunta, lo sa bene.

Purtroppo smanettando sul Pc è venuto fuori che ben 9 Municipi non pubblicano i verbali di Giunta mentre a farlo sono solo 6 Municipi su 15 e si tratta del VI, il VII, l’VIII, il IX, il X e il XII. Troppo pochi per continuare ad autodefinirsi paladini della trasparenza e del coinvolgimento dei cittadini.

In questi giorni siamo entrati nel sistema e abbiamo iniziato a scorrere sul sito del Comune di Roma le pagine dei municipi e abbiamo scoperto che di solo 6 municipi su 15 è possibile leggere i verbali di Giunta, il luogo deputato a trasformare in decisioni esecutive le decisioni di indirizzo assunte in Aula consiliare.

Purtroppo – e va rimarcato – non esistono verbali di Giunta nei Municipi I, II, III, IV, V, XI, XIII, XIV, XV.