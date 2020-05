Roma V municipio, FDI: “Sostegno ai lavoratori Centro Carni della capitale”

“L’incapacità grillina a dare aiuti alle aziende romane si riscontra anche al Centro Carni della Capitale, dove viene denunciata una diminuzione del fatturato molto forte a seguito della chiusura prolungata di ristoranti ed alberghi, senza però aver avuto sostegni dalle istituzioni, motivo per cui da oggi i lavoratori saranno in presidio fisso per manifestare il loro dissenso verso l’Amministrazione.

“Vogliamo ricordare che l’attento controllo di tutte le norme igieniche e sanitarie ha fatto in modo che il Centro Carni capitolino non avesse problemi di focolai del virus, come invece accaduto in altri Paesi europei. Il Comune aveva convocato una cabina di regia sulla sorte del centro, per capire anche le problematiche ad esso legate, ma come al solito del comportamento dei 5 stelle, non sono arrivate risposte. La preoccupazione dell’azienda è che potrebbero verificarsi problemi sull’approvvigionamento di carne presso i piccoli negozi, come Fratelli d’Italia sosteniamo quindi le istanze portate avanti da aziende e lavoratori, come nel caso di rivedere gli affitti che ad oggi sono divenuti insostenibili e chiediamo ai grillini di dare risposte concrete.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera capogruppo in Regione, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi coordinatore municipio V e Christian Belluzzo consigliere municipio V.