Dopo le agitazioni e le occupazioni delle ultime settimane negli istituti superiori della Capitale, il movimento studentesco romano torna a sfilare in corteo.

L’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle ore 9 a Piramide, punto di partenza della manifestazione cittadina rilanciata dall’assemblea dei collettivi “Les Blocages” nell’ambito dello sciopero studentesco internazionale.

Accanto a studenti e studentesse scenderanno in strada gli spazi e le realtà sociali della città per contestare le politiche del governo, opponendosi a carovita, riarmo, militarizzazione e misure repressive contro il dissenso.

Diritto allo studio, spazi sociali e la sfida al governo

Nel mirino dei manifestanti ci sono lo stato dell’edilizia scolastica — con strutture definite fatiscenti — e la carenza di risorse per la scuola pubblica, a cui si affianca la richiesta di garantire luoghi di aggregazione accessibili alle nuove generazioni anziché dirottare fondi verso l’economia di guerra.

«Dopo settimane di picchetti e di occupazioni siamo pronti a prenderci le strade della nostra città — afferma il Collettivo Les Blocages —. Non resteremo a guardare mentre distruggono il nostro futuro e soffocano il dissenso con la repressione. Continueremo a mobilitarci finché le nostre rivendicazioni non verranno ascoltate: la piazza del 20 novembre avrà un seguito nelle scuole e nei quartieri».

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