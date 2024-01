Roma-Verona, De Rossi al debutto in panchina: Recuperato Dybala

Torna in campo la 21esima giornata del campionato di Serie A. Tutto pronto quindi per questa sera (Sabato 20 Gennaio 2024) dove alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico, andrà in scena la Roma che ospiterà l’Hellas Verona. Si tratta della prima uscita della squadra dopo l’esonero di Mourinho e che vedrà il debutto sulla panchina della bandiera romanista Daniele De Rossi.

Roma-Hellas Verona, le ultime di formazione:

Alla prima di De Rossi sulla panchina giallorossa mancheranno Mancini e Cristante squalificati. DDR è pronto a cambiare qualcosa di tattico in funzione dell’assenza dei due pilastri della squadra ed ecco allora il passaggio alla difesa a 4. Davanti a Rui Patricio che torna titolare dopo la panchina contro il Milan, giocheranno Karsdorp e Spinazzola terzini, centrali Llorente e Huijsen gli unici a disposizione con Smalling che si è rivisto ma che ancora non è disponibile. In mezzo al campo ci saranno Bove, Paredes e Lorenzo Pellegrini. Niente da fare per Renato Sanches. In attacco a sostegno di Lukaku il doppio trequartista: El Shaarawy e Dybala recuperato.

In casa Hellas, Baroni perde Ngonge passato al Napoli e non avrà per squalifica Lazovic e Duda. A centrocampo agirà Folorunsho (tifoso laziale dichiarato, ndr) mentre guiderà l’attacco il capitano Djuric.

Roma-Hellas Verona, le probabili formazioni:

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All.: De Rossi

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani, Cabral; Serdar, Folorunsho; Tchatchoua, Suslov, Mboula; Djuric. All.: Baroni

Roma-Hellas Verona, dove vedere la partita:

La partita fra Roma e Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.