Roma-Viterbo, alla Regione Lazio Tavolo tecnico con i sindaci

L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, assieme ai vertici di Cotral e Astral, ha ricevuto oggi i sindaci dei Comuni che saranno interessati dai lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Viterbo che partiranno a giugno.

Obiettivo dell’incontro è stato raccogliere le istanze dei territori e presentare il piano di interventi predisposto da Cotral e Astral, in accordo con la Regione Lazio, mirato al rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico per mitigare gli effetti delle temporanee chiusure della tratta, dovute a importanti lavori di raddoppio della linea che verranno effettuati nei prossimi mesi.

