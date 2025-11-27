Roma, weekend ad alta tensione: scioperi, corteo Pro-Pal e Roma–Napoli

Sarà un fine settimana ad altissima intensità quello che attende Roma, dove scioperi, cortei e una partita di cartello come Roma–Napoli si intrecceranno in un mosaico complesso che metterà a dura prova la macchina della sicurezza.

La Questura, insieme alle Forze e ai Corpi di Polizia, ha già attivato un piano straordinario per garantire ordine pubblico e mobilità in città.

A inaugurare la serie di appuntamenti sarà lo sciopero generale dei Cobas, previsto per giovedì 28 novembre, accompagnato da un presidio dell’USB contro la legge di bilancio in piazza Capranica, sempre nella mattinata del 28.

Ma il cuore delle tensioni attese è concentrato sul giorno successivo, 29 novembre, in occasione della giornata mondiale per la Palestina, quando è stata indetta una manifestazione nazionale che richiamerà attivisti da tutto il Paese.

A partire dalle 13, dal Parco Schuster, i partecipanti si muoveranno lungo via Ostiense per unirsi al concentramento ufficiale del corteo, che da piazza di Porta San Paolo raggiungerà piazza San Giovanni.

Sono attesi decine di pullman da varie province, un afflusso imponente che imporrà controlli mirati e una gestione meticolosa dei flussi.

Parallelamente, la Polizia di Roma Capitale attiverà piani di mobilità alternativi per mitigare gli inevitabili impatti sulla circolazione e consentire alla città di mantenere un minimo di fluidità nonostante presidi, blocchi e deviazioni.

Il dispositivo, come spiegato durante il tavolo tecnico presieduto dal Questore di Roma il 26 novembre in via San Vitale, sarà guidato da Primi Dirigenti della Questura con il supporto di funzionari della Polizia di Stato, reparti mobili e contingenti della forza pubblica.

Massima l’attenzione anche verso gli obiettivi sensibili attraversati dai cortei: indicazione ribadita ai reparti operativi insieme alla necessità di prevenire infiltrazioni o comportamenti violenti di piccole frange radicali.

A completare il quadro, sabato sarà la volta dell’attesissima sfida Roma–Napoli, gara tradizionalmente considerata ad alto profilo di rischio.

Per l’incontro sportivo verrà convocato un tavolo tecnico dedicato il 28 novembre, sempre in Questura, per definire un ulteriore livello di sicurezza.

Anche gli operatori dell’AMA saranno integrati nei dispositivi dei cortei, per garantire un rapido ripristino delle condizioni di vivibilità nelle aree attraversate dalle manifestazioni: un tassello fondamentale per limitare l’impatto sulla quotidianità dei cittadini.

