Roma, weekend di controlli sulla movida: raffica di sanzioni e chiusure

Nel fine settimana appena trascorso, le strade della movida romana sono state attraversate da un’ampia operazione di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata a presidiare i principali quadranti della vita notturna della città.

Un dispositivo capillare che ha portato a oltre 1.500 verifiche tra veicoli, locali e persone, con un bilancio significativo: più di 80 sanzioni amministrative e oltre 900 infrazioni al Codice della Strada accertate.

Particolarmente severo il fronte della sicurezza stradale, con più di venti patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e dieci denunce penali per tassi alcolemici superiori ai limiti di legge. Due i veicoli sequestrati.

Le aree più calde restano quelle tradizionalmente legate alla movida universitaria e serale. In zona Piazza Bologna e lungo viale Ippocrate, gli agenti hanno concentrato controlli serrati contro consumo e somministrazione irregolare di alcol, musica ad alto volume e schiamazzi notturni. Qui sono stati elevati oltre venti verbali in poche ore.

Verifiche estese anche al centro storico e ai principali poli turistici e della movida: dal Rione Monti a Trastevere, fino a Campo de’ Fiori e al litorale di Ostia.

In queste aree gli accertamenti hanno riguardato soprattutto occupazioni irregolari di suolo pubblico, con sanzioni complessive che sfiorano i 30 mila euro.

Nel corso delle operazioni è scattato anche un provvedimento di chiusura temporanea per un esercizio commerciale, rimasto fermo per cinque giorni a seguito di gravi violazioni amministrative e somministrazione abusiva. Contestualmente, circa trenta attività sono state sanzionate per irregolarità igienico-sanitarie e amministrative.

Sul fronte della sicurezza urbana, infine, nella notte tra venerdì e sabato, in zona piazzale delle Provincie, un ventiquattrenne di nazionalità romena è stato denunciato per porto ingiustificato di arma o oggetto atto ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello immediatamente sequestrato.

Un fine settimana di controlli serrati che conferma la linea del pugno duro sulle aree più sensibili della movida capitolina, tra sicurezza stradale, decoro urbano e rispetto delle regole.

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