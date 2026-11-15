Roma, weekend tra domeniche ecologiche, cortei e gare podistiche: mappa e modifiche al traffico

Fine settimana all’insegna della mobilità sostenibile, delle proteste di piazza e degli eventi sportivi nella Capitale. Tra sabato 14 e domenica 15 novembre, il piano viabilistico di Roma Capitale subirà importanti variazioni per consentire lo svolgimento in sicurezza di manifestazioni di grande richiamo, inserite in un contesto che vede anche l’attivazione della prima domenica ecologica della stagione.

Le criticità di sabato 14 novembre

Il pomeriggio di sabato vedrà due importanti momenti di mobilità collettiva. Il primo è la “Climate Parade”, in programma dalle 14:00 alle 22:30 con partenza da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo a piazzale Ugo La Malfa, percorrendo via Merulana, il Colosseo, viale Aventino e il Circo Massimo.

Il passaggio del corteo genererà deviazioni e rallentamenti per i bus delle linee 3L, 514, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 360, 590, 628, 649, 714, 715 e C3. Nello stesso arco temporale (14:30-17:30), una biciclettata attraverserà i quartieri Flaminio, Prati e il Foro Italico, partendo da piazzale delle Canestre per attestarsi a piazzale della Farnesina, con brevi interruzioni della circolazione stradale.

Il programma di domenica 15 novembre: ecologia e sport

Domenica si terrà la prima domenica ecologica 2026-2027, con il blocco della circolazione per i veicoli a motore endotermico all’interno della Fascia Verde. Per l’occasione, piazza Risorgimento e via Ottaviano si trasformeranno in isole pedonali dalle 10:00 alle 18:00, ospitando spettacoli, giocolieri, teatro di strada e laboratori sul riciclo.

Nelle stesse ore il centro storico farà da cornice alla “Corri Libera”, gara e passeggiata di 5 chilometri contro la violenza sulle donne con partenza alle 10:00 da via Celio Vibenna e arrivo ai Fori Imperiali, passando per Testaccio, Circo Massimo e Bocca della Verità. In mattinata si segnalano inoltre rallentamenti in zona Santa Maria della Pace per una processione di fedeli.

Regole fisse e cantieri

Per tutto il weekend (dalle 7:00 alle 19:00) resteranno in funzione i varchi elettronici della ZTLT “Appia Antica”. Si ricorda infine che da lunedì 16 novembre prenderanno il via le modifiche viarie connesse alla seconda fase dei lavori sui binari di Ponte Matteotti, con impatti immediati sulle linee bus provenienti da viale delle Milizie.

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