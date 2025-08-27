Roma, Ztl fascia verde: parte la campagna informativa. Resta il nodo del “Move-In”

Conto alla rovescia per i nuovi divieti nella Ztl fascia verde di Roma. Dal 1° novembre 2025, per cinque mesi all’anno – dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30 – le strade comprese nel perimetro saranno off-limits per le auto a benzina fino a Euro 2 e per i diesel fino a Euro 5.

Una rivoluzione che promette di cambiare la mobilità di centinaia di migliaia di romani e che, inevitabilmente, sta già facendo discutere.

Per preparare i cittadini, il Campidoglio ha appena aggiudicato la gara da mezzo milione di euro per la campagna informativa.

A curarla sarà il raggruppamento TWM-PREDICTA, con capofila The Washing Machine Italia, società che negli ultimi anni ha firmato diverse campagne sulla mobilità ed è oggi impegnata anche sul fronte milanese con il lancio della nuova linea M4 della metro.

Il bando, pubblicato lo scorso gennaio, chiedeva un lavoro a 360 gradi: analisi della web reputation, supporto creativo per i canali ufficiali di Roma Servizi per la Mobilità e, soprattutto, campagne di comunicazione dedicate ai grandi cambiamenti in arrivo.

La parte più delicata è proprio quella legata alla fascia verde, un provvedimento che tocca nel vivo le abitudini quotidiane di chi vive e lavora nella Capitale.

Ma la vera domanda, a oggi, resta una: i diesel Euro 5 saranno davvero bloccati? L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha già garantito che no, non ci sarà alcun divieto per queste vetture.

Tuttavia per confermare l’esenzione Roma dovrà presentare alla Regione Lazio delle misure compensative per ridurre l’inquinamento, altrimenti il blocco scatterà in automatico.

Le ipotesi sul tavolo vanno dalle domeniche ecologiche aggiuntive a limiti più rigidi sull’uso delle caldaie, ma i dettagli sono ancora tutti da definire.

Sul fronte delle soluzioni alternative, intanto, resta il nodo del Move-In, il sistema che avrebbe consentito di circolare entro un certo numero di chilometri all’anno.

La Regione lo ha bocciato senza appello – “permetterebbe di pagare per inquinare” – ma il Campidoglio vorrebbe riproporlo in versione rivista, come strumento gratuito e modulato per tenere sotto controllo i flussi di traffico.

Insomma, a poco più di due mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole, Roma si trova davanti a un doppio binario: da una parte la macchina della comunicazione che si prepara a spiegare ai cittadini cosa cambierà; dall’altra le incognite politiche e tecniche che ancora gravano sul futuro della fascia verde.

Una cosa è certa: l’autunno romano sarà segnato da una delle partite più delicate degli ultimi anni, quella tra la lotta allo smog e la mobilità quotidiana.

