Roma7 Volley: vittoria contro l’Orte per i giovani della serie B

Giornata di campionato positiva, quella di sabato 26 ottobre 2019, per gli atleti della Roma7 Volley. Spettacolari i giovani della serie B; brave le ragazze della C, mentre pagano lo scotto dell’inesperienza i ragazzi e conquistano un punto quelli della D.

Serie BM. Roma 7 vince e convince contro Orte

Una partita spettacolare quella andata in scena sabato al Pala Giorgi.

I primi due set sono amministrati perfettamente dai romasettini. Il cambiopalla avversario va ripetutamente in crisi sotto i colpi dei battitori.

Così racconta il Mister l’evolversi della partita: “nel terzo set una falsa partenza ci costringe ad una rimonta faticosa; a metà set Orte conduce 15-8 . Renzetti e Coluccia tirano a tutto fuoco sulle diagonali. Noi andiamo in crisi sul nostro cambiopalla. In quel momento della gara, quando il set sembrava ormai andato i nostri ragazzi prendono il toro per le corna e un break alla volta si riportano sul punteggio di 21-22. Va in battuta Falcone. Ace sulla riga e il Giorgi esplode. 23 pari. Di nuovo una fucilata dai 9 metri. Come nella partita precedente con Anguillara, nei momenti caldi i nostri non sbagliano e chiudiamo subito alla prima occasione 25-23.”

Che bella partita ragazzi! Appuntamento alla prossima gara in terra sarda a Cagliari.

Serie CF. Il Giorgi colpisce ancora

Primo successo stagionale per le ragazze di Scotti e Chifani che prendono e portano a casa in 3 set netti la partita contro l’Onda Volley.

Partita senza troppe emozioni. Le ragazze di Roma7 portano velocemente a casa il bottino grazie anche alla giovane età delle avversarie.

Serie CM. La resa contro la più esperta Greenvolley

Una partita, quella di sabato, ricca di soddisfazioni per i ragazzi di Sbacco e Cimini, ma che pecca di concretezza nei momenti salienti. Sicuramente al 3 a 1 ha contribuito il classico scotto della squadra giovane ed inesperta che affronta dei vecchi lupi di mare.

Serie DM. Conquistato un altro punto

Dopo aver vinto in maniera netta il primo set, i romasettini di Sbacco e Cimini vanno sotto 2/1. Con le unghie e con i denti conquistano il tie break, ma una volta scesi in campo al quinto set non riescono ad essere incisivi e la squadra di casa ne approfitta.