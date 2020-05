Romani promuovono smart working, mobilità sostenibile e accesso contingentato aree verdi 

L’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale ha pubblicato il sondaggio Le misure per la progressiva riapertura, effettuato tra i cittadini capitolini, in cui rileva la percezione riguardo le scelte e le azioni messe in campo per organizzare le fasi successive al lockdown.

“I risultati mostrano con forza e chiarezza come l’indirizzo strategico che abbiamo tracciato sia recepito con estrema soddisfazione da parte dei cittadini. Sono accolti con favore e promossi a pieni voti il percorso per consolidare in pianta stabile lo smart working per una fetta consistente dei nostri dipendenti, la differenziazione degli orari di apertura e le politiche per mobilità e trasporti. In particolare ottiene forte approvazione il percorso attivato per estendere le piste ciclabili e incentivare la modalità sharing”, commenta la sindaca Virginia Raggi.

“Anche il profilo organizzativo per la gestione delle aree verdi viene considerato efficace, in quanto per i cittadini risulta prioritario evitare assembramenti, tramite la presenza delle forze dell’ordine. Anche l’ipotesi di allargare per bar e ristoranti la quantità di suolo pubblico utilizzabile per tavolini all’aperto viene ampiamente promossa”.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------

“In sostanza”, conclude la Sindaca, “emerge un quadro di piena sintonia tra le azioni che stiamo sviluppando e i bisogni della città. Una base di partenza importante, che conferma come istituzioni e cittadini di Roma si stiano configurando come una grande comunità coesa, grazie al metodo dell’ascolto e del confronto permanente. Un’opportunità che vogliamo cogliere affinché la nostra città si consolidi come un modello civico per il Paese, in uno scenario in cui il ruolo degli enti locali si rivela ogni giorno più centrale”.

Scarica il sondaggio.