Il 21 novembre 2026 è stato presentato a Torre Spaccata, presso l’Ex mercato Torre Spaccata, il terzo e ultimo atto del Romanzo del Pratone.

Il progetto è nato nel 2021 grazie al Professore Federico Gurgone e alla sua classe 2°F della scuola media Rugantino di Torre Spaccata che si trova adiacente al Pratone.

Il terzo atto del Romanzo ha visto anche la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi dell’ ISC Pascoli di Milano, dove ora insegna il Professore

In questi anni di lavoro c’è stata la collaborazione della microstamperia Quarticciolo e delle edizioni Led Litchis che hanno curato, editato e stampato tutti e tre gli atti del Romanzo.

La collaborazione complessiva per la stesura e pubblicazione del Romanzo ha rappresentato un lavoro collettivo per dire NO alla cementificazione del PRATONE, riconoscendolo per quello che è, cioè un’area a verde pubblico che deve rimanere accessibile a tuttə, nel rispetto delle specie vegetali e faunistiche presenti nell’area. Nei quartieri romani non servono altre colate di cemento.

All’ incontro avvenuto presso l’Ex mercato Torre Spaccata Ass Calpurnia, hanno partecipato Fridays for future, Sandro Medici, Quarticciolo ribelle.

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