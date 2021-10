RomaOstia. Al via il motociclista Simone Corsi e Massimo Ambrosini, Annalisa Minetti e 5 atleti da Codogno

La 46ª RomaOstia Half Marathon, al fianco degli atleti che saranno protagonisti della gara, vedrà al via alcuni personaggi dello sport italiano che hanno deciso di cimentarsi sulle strade che portano da Roma al mare. Ai nastri di partenza, come già annunciato, ci sarà l’ex milanista, attualmente opinionista di DAZN, Massimo Ambrosini che sarà affiancato dal campione di motociclismo, con 299 Gran Premi disputati nel Motomondiale Simone Corsi. La manifestazione sarà inoltre nobilitata dalla presenza del campione di ciclismo paralimpico Andrea Pusateri e dall’artista Annalista Minetti.

Ricordiamo gli orari di apertura dell’expo della RomaOstia: dalle ore 9 alle 20 in piazzale Pier Luigi Nervi, di fronte al PalaLottomatica, dove domenica partirà la gara alle 8.

MASSIMO AMBROSINI

Ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana, Massimo Ambrosini si è conquistato un ruolo di primo piano nella storia del club rossonero mettendo la sua firma in alcune delle maggiori imprese della storia recente del Diavolo. Giocatore di quantità più che di qualità, Ambro, come lo chiamano i colleghi e gli amici, è riuscito con la sua professionalità e il suo spirito di sacrificio, a farsi apprezzare dagli allenatori che ha avuto e dall’esigente tifoseria milanista. Ha indossato a lungo la fascia da capitano e ha concluso la carriera con la maglia della Fiorentina dopo un burrascoso addio al club rossonero. Dopo il ritiro, avvenuto nel 2014, inizia una nuova carriera da procuratore sportivo prima di approdare in pianta stabile negli studi di Sky, nelle vesti di opinionista e commentatore. Nell’estate del 2021 DAZN, che si è assicurata i diritti delle partite di Serie A fino al 2024, ha annunciato l’ingresso nella squadra dei commentatori proprio dell’ex centrocampista del Milan.

SIMONE CORSI

Simone Corsi cresce a Morena, un quartiere nella periferia Sud della capitale. Papà Stefano fa il carrozziere ed ha una grande passione le moto: farà di tutto pur di permettere al figlio di gareggiare mettendolo su una minimoto all’età di quattro anni. Altruismo che il piccolo Simone acquisisce e conserva per il futuro, quando sarà lui a sostenere le carriere di piloti emergenti. Vanta in pista 299 Gran Premi nel Moto Mondiale e festeggerà domenica a Misano il 300esimo. Appassionato di calcio, è tifoso romanista, ma sin dall’infanzia si capisce quale sport lo appassioni davvero. Grande fautore della preparazione atletica, partecipa a diverse iniziative sportive (maratone, corse in bicicletta etc.). Appartiene al gruppo Fiamme Oro degli sportivi al pari di: Danilo Petrucci, Enea Bastianini, Michele Pirro, Paolo Blora.

CINQUE ATLETI DEL GRUPPO PODISTICO CODOGNO ‘82 AL VIA DELLA ROMAOSTIA

La RomaOstia manderà un segnale forte di ripartenza per tutto il mondo del running. Al via della gara ci saranno cinque atleti – Flavio Guerrieri, Claudia Vezzosi, Immacolata Nappo, Simone Lombardi, e Simone Ceccolini – provenienti da Codogno, una delle zone tragicamente più colpite dalla pandemia. Gli atleti del Gruppo Podistico Codogno ’82 erano già iscritti all’edizione 2020 della gara, poi annullata, e non sono assolutamente voluti mancare all’edizione 2021. Il Gruppo Sportivo Codogno ’82 subito dopo la RomaOstia sarà impegnato nell’organizzazione della 38^ Marcia della Fiera di Codogno in programma domenica 21 novembre.

Il BROADCASTER UFFICIALE

Coloro che non avranno modo di partecipare, potranno comunque seguire la gara su SKY SPORT UNO (C. 201). La trasmissione sarà messa in onda dalle ore 11 alle 12.30 (differita integrale). A commentare la corsa Pietro Nicolodi e Stefano Baldini.

SYNLAB IL MEDICAL PARTNER

SYNLAB, il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia e azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica, scenderà in campo insieme agli sportivi di tutto il mondo in qualità di “Medical Partner” della 46° edizione della Roma Ostia Half Marathon. Per l’occasione, SYNLAB è impegnata in prima linea per garantire la tutela e la salute degli atleti che nei giorni precedenti alla gara hanno potuto accedere ai Test Molecolari con particolari agevolazioni nei Punti Prelievo SYNLAB. Un’area dedicata ai Test Covid-19 sarà allestita anche in prossimità della partenza della maratona, al Palalottomatica di Roma EUR, dove il personale SYNLAB sarà a disposizione per fornire informazioni e assistenza sui diversi servizi: oggi, venerdì 15 ottobre, sino alle ore 18 e domani, sabato 16 ottobre, dalle ore 9 alle 16.

I PARTNER DELLA 46^ EDIZIONE

JOMA, Technical Partner // ACEA, Premium Partner // ENERVIT, Sport Nutrition Partner // TOYOTA, Official Car // NUNCAS, Official Supplier // SYNLAB, Medical Partner // OMNIA Hotel Shangri-la, Official Hotel //ACQUA VERA, Official Mineral Water. Roma Capitale // Regione Lazio // FIDAL // CONI. RAI RADIO 2 la radio partner ufficiale.

La RomaOstia Half Marathon ritorna domenica il 17 ottobre, dopo l’annullamento dell’8 marzo 2020 a causa della situazione sanitaria in corso. Unica corsa in Italia a poter vantare il prestigioso riconoscimento “Gold Label” della World Athletics, adatta a chi ama correre e desidera mettersi alla prova su un percorso velocissimo: un tracciato lungo 21km097, che da Roma porta al mare. I partecipanti ammessi alla 46^ edizione sono 7000. Il 2019 aveva registrato oltre 10 mila iscritti. Gli Organizzatori, GBSRun con RCS Sports & Events (partner dal 2017), hanno chiuso le iscrizioni preventivamente. Inoltre, in ottemperanza al protocollo pubblicato da FIDAL per gli eventi No Stadia, i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass.