ROME21K: il 7 novembre arriva la mezza maratona di Roma 

Dopo sette anni di Roma by Night, la mezza maratona in notturna di Roma, il Forhans Team punta in alto, organizzando la prima edizione della Rome21k che il 7 novembre prossimo, con partenza alle 8.30 da via dei Fori Imperiali, ospiterà il Campionato italiano assoluto di mezza maratona FIDAL.

Da oggi sono aperte le iscrizioni alla prima edizione, che vedrà al via i migliori specialisti italiani della distanza, ma che sarà una grande festa del running per tutti.

Abbinata alla prova dei 21 chilometri ci sarà la Rome10k aperta a tutti, che coinvolgerà anche i neofiti del running e i fitwalker offrendogli uno scenario unico.

Nessuna mezza maratona al mondo, infatti, può vantare percorsi pari a quelli della Rome21k e della Rome10k, che si svilupperanno tra le strade e le piazze più celebri della Città Eterna.

All’evento sono attesi migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’Europa, e nei giorni precedenti sarà allestito un villaggio per l’accoglienza dei runner.

La Rome21k, inoltre, supporta la campagna #iocorrosicura, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 novembre.

Info su www.rome21k.com