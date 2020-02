Martedì 25 febbraio alle ore 17,30 presentazione in riedizione, per i tipi di Daniela Piazza Editore, Torino, del poemetto didascalico in sonetti romaneschi Romeide di Porfirio Grazioli su iniziativa del “Centro Romanesco Trilussa”.

L’incontro, patrocinato dalla FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) si svolge presso la sua sede di via Lungotevere dei Mellini 33 A. Conduce Angelo Blasetti

Altre info nella locandina.