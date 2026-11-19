Da presidio di quartiere a raid intimidatorio con tratti xenofobi. È quanto accaduto nella serata di martedì 17 novembre a Rebibbia, nella periferia est di Roma, dove una protesta contro il degrado — alla quale ha preso parte anche l’influencer Simone Carabella — è sfuggita al controllo trasformandosi in una caccia al migrante.

I video diffusi in rete, affiancati dalle riprese documentate direttamente dalla Polizia intervenuta sul posto, mostrano gruppi di persone accerchiare e minacciare cittadini stranieri con urla e insulti, arrivando fino all’interno di una pizzeria dove il gestore, visibilmente scosso, ha provato a difendersi ricordando di essere un lavoratore con famiglia. Gli uffici della Questura stanno passando al setaccio ogni fotogramma per individuare i responsabili.

La linea dura di Gualtieri e Umberti contro la giustizia fai-da-te, l’attacco al governo Piantedosi

L’episodio ha provocato una levata di scudi istituzionale e politica. Il sindaco Roberto Gualtieri si è confrontato con il prefetto Lamberto Giannini, tracciando un confine netto: nessun cittadino può arrogarsi il diritto di sostituirsi alle forze di polizia attraverso azioni violente o intimidatorie.

Ancora più duro il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che ha denunciato l’uso di cani e l’aggressione ai commercianti per il colore della pelle, parlando apertamente di «intimidazione razzista» e chiedendo di verificare se dietro l’organizzazione vi siano figure con incarichi politici.

Dall’arco parlamentare si sono levate le voci di Riccardo Magi (+Europa), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (Avs), che chiamano in causa l’esecutivo Meloni e il Viminale sul fallimento delle politiche di sicurezza, mentre l’Anpi di Roma richiama alla necessità di affrontare il disagio sociale senza derive autoritarie.

Dopo le tensioni scattano le bonifiche: ripuliti il sottopasso metro e i giardini del quartiere

A stretto giro dall’accaduto, Questura e IV Municipio hanno avviato una serie di operazioni congiunte per restituire decoro e vivibilità al quadrante. Gli interventi si sono concentrati sulla bonifica di alcune aree verdi del quartiere — spesso teatro di bivacchi legati alla marginalità estrema o utilizzati come nascondigli per lo spaccio — e sulla pulizia straordinaria del sottopassaggio di accesso alla stazione metropolitana di Rebibbia.

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