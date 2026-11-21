Un uomo di 41 anni, originario di Roma e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Stazione Trullo con la grave accusa di aver commesso due rapine ai danni di un minimarket di via Monte delle Capre.

L’ordinanza cautelare è stata firmata dal gip del Tribunale di Roma accogliendo la domanda della Procura, al termine delle indagini avviate dai militari dopo due episodi avvenuti a distanza di pochi giorni nell’esercizio gestito da un cittadino bengalese.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il quarantunenne sarebbe entrato nel punto vendita almeno nelle giornate del 21 e del 25 settembre scorsi, prelevando generi alimentari e bottiglie di birra senza pagare e ricorrendo a minacce e spintoni contro i gestori che tentavano di fermarlo.

L’aggressione durante il tentativo di fuga e i riscontri delle telecamere di sorveglianza

Durante uno dei due blitz, intercettato dalla compagna del proprietario mentre provava ad allontanarsi con i prodotti sottratti, l’indagato avrebbe spintonato e minacciato la donna prima di scagliarsi contro il negoziante intervenuto in suo aiuto, provocando inoltre danni agli espositori del locale.

L’impianto accusatorio, recepito dal giudice nella misura cautelare, poggia sulle dichiarazioni delle persone offese, sulle individuazioni fotografiche e sull’analisi dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza.

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