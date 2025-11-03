Ruba bottiglie di superalcolici e tenta la fuga nel Tridente: 30enne fermato e denunciato

Tentato furto in pieno centro storico, nel cuore del cosiddetto “Tridente”. Un uomo di 30 anni è stato fermato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale dopo aver rubato diverse bottiglie di superalcolici da un negozio e tentato la fuga.

A dare l’allarme è stato un dipendente dell’attività commerciale, che ha segnalato agli agenti in pattugliamento il furto appena avvenuto.

Raccolte le descrizioni del responsabile, i caschi bianchi lo hanno individuato poco dopo nei pressi di una fermata dell’autobus, a poca distanza dal punto vendita.

Bloccato e perquisito, l’uomo è stato trovato ancora in possesso di sette bottiglie di alcolici, che aveva cercato di nascondere sotto il giubbotto. Sprovvisto di documenti, è stato accompagnato al comando per le operazioni di fotosegnalamento.

Il 30enne, di nazionalità straniera e con precedenti penali, è stato denunciato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negoziante.

