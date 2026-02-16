Ruba la merce dagli scaffali di un negozio del Centro Storico: colto in flagrante dagli agenti della Polizia Locale

Prosegue senza sosta l’attività di pattugliamento nel “Tridente”, cuore dello shopping romano, dove le forze dell’ordine monitorano costantemente negozi e strade affollate.

Gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma hanno arrestato un uomo di 42 anni, di nazionalità irachena, colto in flagrante mentre tentava di sottrarre merce da un negozio nei pressi di Via del Corso.

L’intervento non solo ha sventato il furto, ma ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Il pedinamento e l’arresto

L’operazione è nata dall’attento monitoraggio dell’area, particolarmente affollata per lo shopping del fine settimana. L’uomo è stato notato mentre si aggirava tra le vetrine con fare circospetto, osservando più i commessi che la merce.

Gli agenti lo hanno seguito all’interno del negozio, dove ha prelevato alcuni prodotti cercando di occultarli nello zaino. Appena ha tentato di uscire, gli operatori sono intervenuti, fermandolo prima che potesse dileguarsi tra la folla.

Precedenti e irregolarità

Portato presso gli uffici di via della Greca per l’identificazione, l’uomo è risultato avere un passato criminale significativo: numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. A suo carico pendeva anche un provvedimento mai ottemperato.

Destinazione Ponte Galeria

Considerata la flagranza del reato e la sua posizione irregolare sul territorio, per l’uomo sono scattate le manette.

Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rimpatrio definitivo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.