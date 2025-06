Ruba portafoglio a turista in pieno Centro: borseggiatrice bloccata e arrestata dalla Polizia Locale

I fatti risalgono al primo pomeriggio di Giovedì 26 giugno 2025, quando gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale hanno intercettato e arrestato una giovane borseggiatrice, dopo che la stessa aveva sottratto un portafoglio dalla borsa di una turista in via del Tritone.

La donna, che si trovava a passeggio con la famiglia, ha tentato insieme a marito e figli di bloccare l’autrice del furto, la quale però è riuscita a divincolarsi grazie anche all’aiuto della sorella minorenne.

Una pattuglia della Polizia Locale in servizio di vigilanza nell’area, allertata dalle urla, ha visto la ragazza fuggire e dopo un breve inseguimento è riuscita a bloccarla, recuperando la refurtiva di cui la stessa aveva tentato di disfarsi.

Trasportata presso gli uffici per gli accertamenti di rito, la giovane, una ventunenne di nazionalità bosniaca, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato, effettuato in concorso con la sorella, successivamente affidata ad un familiare su disposizione del Tribunale per i minorenni, mentre il portafogli rubato è stato restituito dagli agenti alla legittima proprietaria.

