Rubano speranze a suon di monete: fermati tra Barcaccia e Navona

Due furti nel cuore di Roma a poche ore di distanza, con lo stesso obiettivo: le monete lanciate dai turisti nelle fontane monumentali. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo “Centro”, hanno fermato due uomini sorpresi a rubare all’interno di due delle fontane più famose della città.

Il primo intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, a Piazza Navona, dove un uomo di 57 anni, di nazionalità italiana, è stato colto in flagrante mentre prelevava monete dalla Fontana del Moro. Privo di documenti, è stato accompagnato negli uffici di via della Greca per l’identificazione.

Al termine delle procedure è scattata la denuncia per furto, una sanzione per aver immerso le braccia nella fontana e l’emissione di un ordine di allontanamento (cosiddetto Daspo urbano).

Qualche ora più tardi, durante i controlli notturni a Piazza di Spagna, gli agenti hanno sorpreso un altro uomo, 31 anni e di nazionalità straniera, intento a recuperare le monete dalla Fontana della Barcaccia. Anche per lui è scattata la denuncia per furto, insieme alle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e al provvedimento di allontanamento.

I controlli nelle aree monumentali del centro proseguiranno anche nei prossimi giorni, per tutelare il decoro e la sicurezza dei luoghi simbolo della Capitale.

