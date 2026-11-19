Un nuovo assetto della rete idrica per rispondere a una domanda d’acqua cresciuta insieme alla pressione turistica sul centro storico. È la strategia presentata oggi nel Consiglio straordinario del Municipio I dedicato alle difficoltà di erogazione all’Esquilino, dove l’assessora capitolina ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e i rappresentanti di Acea Ato 2 hanno illustrato un pacchetto di opere da 1,5 milioni di euro.

L’avvio è fissato per il 6 dicembre, con una prima tranche destinata a chiudersi entro fine mese e una seconda fase strutturale programmata fino all’estate 2027. Elaborato nel tavolo tecnico tra Roma Capitale e società idrica, il progetto punta a ritagliare un distretto più piccolo e uniforme sul piano altimetrico, alimentato dal serbatoio di via Eleniana, per garantire pressioni regolari e continuità di fornitura soprattutto ai piani alti.

Interventi tra via Nola, Porta Maggiore e Tuscolana, poi il recupero del serbatoio Eleniano

Nel dettaglio, la prima fase interesserà l’incrocio tra via Nola e viale Castrense con l’installazione di una valvola e di un nodo di regolazione, lavorando nei fine settimana fino al completamento entro dicembre; a ruota toccherà alle regolazioni di Porta Maggiore e via Tuscolana. Il cuore strutturale del piano — da ultimare entro l’estate 2027 — prevede invece il recupero del serbatoio Eleniano, una nuova condotta di alimentazione, circa 300 metri di rete ex novo e 1.500 metri di condutture riqualificate.

L’opera coprirà circa 21mila residenti e 1.735 utenze in un quartiere che nei periodi di punta arriva a ospitare fino a 65mila persone tra abitanti, visitatori e strutture ricettive.

Segnalini ha ripercorso la vicenda dal 2017, chiarendo che l’Esquilino riceve acqua a caduta naturale dall’acquedotto Marcio senza pompe e rivendicando la riduzione delle perdite idriche a Roma da oltre il 40% del 2017 a circa il 27% nel 2026; soddisfazione espressa anche dal dg di Acea Ato 2 Andrea Aliscioni e dalla presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, impegnata a seguire il cantiere in dialogo continuo con i cittadini.

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