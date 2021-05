Run Together al Parco Archeologico di Centocelle

Il 9 maggio 2021 l’ASD Villa De Sanctis ha dato appuntamento ai propri soci al PAC Parco Archeologico di Centocelle per la Run Together una gara virtuale di km 10.00.

L’ASD Villa De Sanctis è uno dei maggiori Gruppi Sportivi del V Municipio di Roma Capitale, vanta la presenza di atleti partecipanti alla 100 km ed è organizzatrice di corse podistiche, come la prima edizione della 6 ore del 14 luglio 2019 con partenza alle ore 00.00 fino all’alba e poi tante altre manifestazioni sportive per grandi ma anche per i ragazzi delle scuole elementari e medie

Alla manifestazione sportiva di domenica 9 maggio hanno partecipato un numero cospicuo di atleti/e, con lo scopo di tenere unito i soci, e offrire loro l’occasione d’incontrarsi e poter correre in insieme anche in questo malaugurato periodo di pandemia.

La partenza è stata alle ore 8.30 dal punto d’incontro vicino alla fontana dell’ingresso del Parco, poi ogni atleta ha corso a piacere nell’immenso Parco che, oltre ad una pista principale con una circonferenza di circa km 2,300, ha nel suo interno tantissimi percorsi tutti in terra battuta.

La mattinata si è presentata ai concorrenti con una temperatura elevata mettendo a dura prova tutti. Per fortuna, a fine gara, è stato offerto a tutti un ricco rinfresco dalle donne del G.S. VDS. Q

La manifestazione sportiva come sempre è stata capitanata dal Presidente Adalberto Sabatella il quale, nonostante un fastidio alla coscia della gamba sinistra ha corso i suoi sessanta minuti.

Perché la scelta di effettuare queste manifestazioni sportive nel PAC Parco Archeologico di Centocelle? La VDS Atletica Villa De Sanctis, come tanti altri G.S. del V Municipio di Roma Capitale, stanno cercando di portare i propri atleti in questo parco per dare loro la possibilità di valorizzarlo.

Da anni varie Associazioni si battono per valorizzare questo vastissimo Parco e proprio il 9 maggio 2021 in questo parco si sono riunite diverse Associazioni che assieme ai G.S stanno cercando di valorizzarlo. Si spera che, dopo le promesse non mantenute dai Sindaci Francesco Rutelli, Walter Veltroni, Gianni Alemanno, Ignazio Marino e Virginia Raggi, la prossima Amministrazione Comunale possa prendere in considerazione le tante richieste per valorizzare questo grande verde, con i benefici che ne susseguiranno.

La classifica della Run Together