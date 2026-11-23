Prosegue il ciclo di incontri dedicati a “Quel che resta”, ultimo romanzo di Gianluigi Polcaro ed edito da Besa Muci. Dopo le precedenti tappe, il tour di presentazione del romanzo farà sosta al Pigneto il prossimo sabato 28 novembre alle ore 19, presso la libreria bistrot Mercurio (via Ettore Giovenale 43), per un aperitivo in musica. Ingresso libero.

Ad aprire l’incontro e portare i saluti istituzionali del territorio sarà Marco Ricci, Assessore allo Sport e alla Promozione del territorio del V Municipio di Roma.

Il cuore della presentazione sarà poi affidato al dialogo tra l’autore Gianluigi Polcaro e lo scrittore e cantautore Riccardo Pulcini, in veste di moderatore, guidando il pubblico tra i retroscena e i temi portanti dell’opera.

Nella suggestiva cornice di Mercurio, la narrazione prenderà letteralmente vita grazie agli interventi degli attori Matteo Nazzarri e Nadia Barbabella, che leggeranno e interpreteranno alcuni brani scelti del romanzo. A rendere l’atmosfera dell’aperitivo ancora più immersiva sarà l’accompagnamento musicale dal vivo: le note e la voce di Francesco Seminara faranno da contrappunto alle letture, intrecciando musica e parole in un unico racconto.

L’opera e il Pigneto

Il romanzo, che intreccia vicende private e memoria collettiva, si muove su due piani temporali solo apparentemente distanti. Da un lato segue la parabola di Giunio, al secolo Giorgio Berardi, un comandante partigiano che entra nella Resistenza spinto dal desiderio di vendetta e che, grazie alle sue gesta, verrà scelto da Luigi Longo per entrare a Roma nelle file del rinato Partito Comunista Italiano. Dall’altro racconta la quotidianità di Giulio Deritti, un giornalista anticonformista dei nostri giorni che vive da bohémien ed è impegnato nella stesura di un romanzo.

Attraverso le vicende della famiglia Berardi e i momenti cruciali della storia repubblicana – dal referendum Monarchia-Repubblica alle elezioni del ’48, fino all’attentato a Togliatti – il libro offre uno sguardo lucido e a volte impietoso sull’identità italiana, interrogandosi su ciò che resta davvero degli ideali, della militanza e delle scelte compiute nel secolo scorso.

In questo affresco storico e umano, il quartiere Prenestino/Pigneto gioca un ruolo da protagonista: dai bombardamenti angloamericani che hanno imperversato sul quadrante est di Roma, a luogo simbolo delle trasformazioni del dopoguerra, a set naturale del cinema neorealista, di Pasolini e della commedia all’italiana, fino a diventare il crocevia culturale e metropolitano dei giorni nostri.

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