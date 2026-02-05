Sabato 7 febbraio 2026, Mostra/Mercato in largo Beltramelli

Sabato, 7 febbraio 2026, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ancora una Mostra/Mercato, questa volta in largo Beltramelli.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Araba Fenice III” (di Fabiana) e riguarderà prodotti di Artigianato, Commerciale, Prodotti Tipici e Abbigliamento.

Queste iniziative sono molto apprezzate dalla cittadinanza del quartiere e non solo, tant’è che, spesso, finita una mostra, già chiedono quando ci sarà la prossima.

Allora, il nuovo appuntamento sarà sabato 7 febbraio, in largo Beltramelli, per passare una giornata diversa, incentivare la vendita di prodotti tipici, locali, a chilometro zero, curiosare tra gli stands e – come diciamo sempre – incontrare persone che, magari, non vedevate da molto tempo e scambiare con loro due chiacchiere.

Per informazioni di ogni genere, potete telefonare al n. 389/4882174.

