Sabrina Alfonsi: “No a Sindaca sceriffa”

“Abbiamo appreso, dalla pagina facebook istituzionale del Comune, l’invito ai cittadini a segnalare sul sito di Roma Capitale assembramenti o sospette violazioni dei decreti di contrasto al Coronavirus da parte di altri cittadini. Una pratica, quella della delazione, che non ci piace perché il lavoro di contrasto alle violazioni lo fanno già egregiamente le forze dell’ordine, compresa la nostra Polizia locale.

“Invece di giocare a fare la sceriffa sarebbe più utile che la Sindaca fornisse a tutti i dipendenti comunali, impegnati nei servizi insopprimibili, gli strumenti per lavorare in sicurezza, sanificasse il maggior numero di strade e cassonetti e fornisse il maggior numero di posti letto ai senza fissa dimora che ancora vivono all’aperto. Come Presidenti di Municipio potremmo essere d’aiuto se ci fosse maggior coordinamento attraverso la Conferenza dei Presidenti che, malgrado numerosi appelli, continua invece a non essere convocata.

“La trovata del Campidoglio è un’inutile operazione da campagna elettorale completamente fuori luogo, vista la situazione, dal momento che la segnalazione deve avvenire tramite il già esistente Sistema Unico di Segnalazioni, che per accedere richiede lo spid”.

Questa la dichiarazione della Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi.