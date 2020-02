Sacchi di rifiuti abbandonati a via Lanari

L’abbandono di rifiuti lungo le strade è un comportamento illecito e un gesto criminale che continua, purtroppo, a manifestarsi in alcuni quartieri di Roma. A denunciare un episodio simile Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, sempre in prima linea contro lo sversamento illecito di rifiuti.

Sul suo profilo Facebook, con tanto di foto, Pulcini riporta la segnalazione arrivata martedì scorso da un cittadino. Presso via Lanari, in zona Tor Tre Teste, il cittadino ha denunciato la presenza di numerosi sacchi neri abbandonati sul marciapiede e sul ciglio della strada. La stessa notte della segnalazione AMA è prontamente intervenuta per rimuovere tutti i rifiuti presenti e ristabilire il decoro e la pulizia. Pulcini ha sottolineato la tempestività dell’intervento effettuato, ma ha ribadito che lo scarico illecito di rifiuti grava pesantemente sulla gestione delle risorse, obbligando l’Amministrazione e la municipalizzata a dover effettuare interventi straordinari riscontrando quindi disagi.

L’Assessore ha poi dichiarato: “Quanto fatto a via Lanari si tratta di un reato penale. Su questa situazione, quindi, stiamo indagando con la Polizia Locale. Continueremo senza sosta a lottare per la legalità e la civiltà, sanzionando senza alcun indugio chi abbandona i rifiuti sporcando la nostra città”.