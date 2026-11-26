È ufficiale il calendario dello shopping a prezzo ribassato per il 2027 nel Lazio: i saldi invernali prenderanno il via martedì 5 gennaio — primo giorno feriale precedente all’Epifania — per chiudersi il 1° marzo 2027, mentre la stagione estiva degli sconti scatterà sabato 3 luglio (primo sabato del mese) proseguendo fino al 1° settembre 2027.

A rendere note le finestre temporali è la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, dopo il via libera della Giunta regionale alla proposta allineata alle intese della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per assicurare date omogenee lungo tutta la Penisola.

Comunicazioni ai Comuni e regole del Testo Unico del Commercio

Nelle prossime ore il provvedimento verrà trasmesso formalmente ai sindaci dei Comuni laziali, alle associazioni di categoria e alle sigle dei consumatori affinché esercenti e cittadini possano programmare per tempo gli acquisti.

Sul piano normativo resta confermato per intero l’impianto dell’articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 (Testo Unico del Commercio), incluso lo stop alle vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’apertura ufficiale delle svendite di fine stagione.

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