Saldi invernali 2020. A Roma si parte il 4 gennaio

Anno nuovo, tradizioni vecchie. Mentre la Befana si prepara a salire sulla sua scopa, agli sgoccioli delle festività natalizie, iniziano i saldi invernali.

A Roma la stagione degli sconti prende il via sabato 4 gennaio 2020. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, l’andamento delle vendite sembra essere in diminuzione – si stima un calo del 1,3% rispetto il 2019 – e la spesa media per famiglia si aggirerà intorno ai 179,20 euro.

Oltre che dall’ormai sempre più diffusa pratica di affidarsi ai negozi virtuali, la decisione del consumatore di fare acquisti durante i saldi invernali viene compromessa dall’introduzione di nuove occasioni per effettuare scontistiche.

Una di queste è il Black Friday, quest’anno infatti è cresciuto il numero di coloro che hanno fatto acquisti nell’ultimo venerdì di novembre.

Argomento molto discusso, come denuncia Valter Giammaria a capo di Conferesercenti Roma: “Sono tantissime le attività che non rispettando le regole, che lo vietano, effettuano sconti nel periodo inibito. Non solo per mezzo di messaggi, ma anche esponendo platealmente in vetrina sconti del 30-50 per cento”.

In qualsiasi momento si vuole usufruire dei saldi, bisogna sempre avere in mente le regole fondamentali per evitare delle truffe.

Vi consigliamo di consultare il sito di Federconsumatori.