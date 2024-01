Salernitana-Roma: In attacco recupera Dybala, squalificato Paredes

Ultimo weekend di Serie A in compagnia del mercato, poi gli allenatori della massima divisione potranno tirare un sospiro di sollievo e le squadre concentrare tutti gli sforzi mentali sul campo e sul finale di stagione. Così anche la squadra giallorossa che scenderà in campo Lunedì 29 Gennaio 2024 all’Arechi contro la Salernitana per la ventiduesima giornata di Serie A. La Roma reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona e dall’impegno in amichevole in Arabia.

Salernitana-Roma, le ultime novità di formazione:

L’allenatore Daniele De Rossi darà continuità con la difesa 4 con Karsdorp a destra e Kristensen a sinistra (infortunato Spinazzola e in attesa del nuovo terzino sinistro), in mezzo Llorente e Mancini al ritorno dalla squalifica. Come il numero 23 torna a disposizione Cristante, mentre squalificato sarà assente Paredes. Completeranno il centrocampo giallorosso Bove e Pellegrini. Torna a disposizione Aouar dopo la Coppa d’Africa. In attacco ci sarà Lukaku, sostenuto da El Shaarawy e Dybala recuperato. In porta scalpita Svilar per soffiare il posto a Rui Patricio, col portoghese che parte avanti nel ballottaggio. Dalla panchina Belotti in mezzo a tante voci di mercato.

Inzaghi affida la difesa ai due ex della partita Fazio e Gyomber, mentre guiderà le operazioni offensive Antonio Candreva (nel mirino della Lazio). Unica punta Simy anche se i campani sperano nel recupero di Dia.

Salernitana-Roma, le probabili formazioni:

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Fazio, Gyomber, Bradaric; Basic, Maggiore, Martegani; Candreva, Tchaouna; Simy. All.: Inzaghi

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All.: De Rossi

Salernitana-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Salernitana e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.