Salotto Romano, il 2 maggio 2019

Ecco il programma del Salotto Romano che si svolgerà giovedì 2 maggio 2019 nella Sala Capitolare del Palazzo dei Domenicani, all’interno del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva al Pantheon (piazza della Minerva 42).

L’incontro prevede in apertura, alle ore 16,30, la consueta rubrica storica, archeologica e letteraria “Curiosum Urbis”, tenuta dal prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma.

A seguire, “Calendimaggio, parole e musica in libertà – Festa di Primavera”.

Sarà un Salotto confidenziale: gli intervenuti potranno proporre temi, progetti, programmi, tra musica, canzoni e poesia.

La voce di Luisa Sorci, “Anima Romana”, interpreterà alcuni brani della tradizione romana e napoletana, accompagnata da Sandro Bari. N

on mancheranno ospiti musicisti “a sorpresa”, come Piercarlo Salvia e Maurizio Saya. Come sempre, i poeti presenti potranno esporre le loro composizioni.

L’ingresso è libero: il Salotto Romano è aperto a tutti.