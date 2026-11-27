Salta in aria il disegno di legge costituzionale di “Roma Regione”, approvato in Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2025 e alla Camera, in prima lettura, il 29 aprile 2026? Si tratta della modifica dell’articolo 114 della Carta per riconoscere Roma Capitale come Ente costitutivo della Repubblica con poteri legislativi propri, accanto agli enti costitutivi della Repubblica come i Comuni, le Città Metropolitane, le Regioni, lo Stato.

Sembrava fatta: a fine novembre 2026 la Commissione Affari Costituzionali del Senato aveva conferito il mandato al relatore in aula, Andrea D. Priamo. Poi, il fattaccio.

Era un percorso condiviso tra maggioranza e opposizione: il ddl aveva ricevuto in prima lettura 159 Sì e 33 No. Meloni (Presidente del Consiglio) e Gualtieri (Sindaco di Roma) erano concordi a modificare l’articolo 114 della Carta per inserire un nuovo status di Roma Capitale tra gli Enti Costitutivi della Repubblica.

Tradotto: Roma sarebbe diventata come una Regione, con funzioni legislative concorrenti, tra cui: “governo del territorio, valorizzazione e promozione culturale, trasporto locale, polizia amministrativa locale, turismo, artigianato, servizi sociali, edilizia pubblica e organizzazione amministrativa”.

Cosa è successo? AVS, M5S hanno votato contro; il PD e Italia Viva si sono astenuti, sia nel passaggio alla Camera, aprile 2026, sia nell’esame in Commissione Affari costituzionali al Senato, novembre 2026 (in quest’ultima votazione Italia Viva non si è presentata). Il centrodestra ha sostenuto la proposta, con Azione di Calenda. Il Sindaco di Roma è in grande imbarazzo, si capisce.

Perché questo voltafaccia di fronte a una grande opportunità per i romani e per l’Italia tutta?

La giustificazione, che per noi è un pretesto, è quella che al ddl non seguirebbe la presentazione di una legge ordinaria per assegnare a Roma le risorse necessarie. Oibò! Cribbio, noi, uomini della strada, ribatteremmo: intanto incassa la modifica Costituzionale e poi fai tutte le battaglie che vuoi!

Tant’è che lo stesso disegno di legge costituzionale “rinvia ad una legge statale la disciplina dell’ordinamento e il decentramento, inclusa l’articolazione in 15 municipi, la delega di funzioni amministrative, oltre a prevedere autonomia finanziaria e una sessione speciale nella Conferenza unificata”.

Conclusioni di noi uomini e donne della strada: per ragioni propagandistiche, rese più radicali dallo scontro elettorale prossimo, a rimetterci sarà Roma Capitale, i romani e gli italiani tutti. Gualtieri docet.

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