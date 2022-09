Salute, Figliomeni (Fd’I): 1ª Giornata Nazionale Neurologia, aumentare la consapevolezza

“Oggi 22 settembre si celebra la prima Giornata Nazionale della Neurologia, fortemente voluta dalla Società Italiana di Neurologia, al fine di diffondere la conoscenza delle patologie neurologiche, della figura del neurologo e delle sue competenze, proprio per intervenire e curare prontamente in modo appropriato le malattie neurologiche che sono al primo posto fra le condizioni acute o croniche responsabili di perdita dell’autonomia.

A questi professionisti va il nostro più sentito ringraziamento per la loro opera a tutela della salute e auspichiamo che le Istituzioni, nazionali e regionali, pongano in essere ogni iniziativa utile, accompagnate da risorse adeguate, per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario attuando un potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie e l’assistenza domiciliare. Pazienti e medici meritano il rispetto delle Istituzioni!”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.