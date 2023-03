Salute, Figliomeni (Fd’I): basta progetti spot sui defibrillatori, attivare concreto programma di cardioprotezione

“Apprendiamo dai social dell’avvio, da parte del Campidoglio, del progetto ‘insieme e sicuri’ concernente l’uso dei defibrillatori nei centri anziani e subito ci viene alla mente la proverbiale frase ‘la montagna ha partorito il topolino’, soprattutto considerando il fatto che i defibrillatori furono consegnati alle strutture in questione circa quattro anni fa e adesso, probabilmente, necessitano quantomeno della sostituzione di piastre e batterie. Basta interventi a macchia di leopardo, basta provvedimenti spot, si applichi invece la delibera 120 del 2018 a mia firma, che prevedeva una cardio-protezione completa della Capitale, una protezione che riguardava, contestualmente, sia la fornitura degli apparecchi sia la formazione delle persone chiamate ad usarle. Questo chiediamo a Roma Capitale! Non è più il tempo di provvedimenti inutili, adottati solo per soddisfare l’ego del politico di turno. Sulla salute non si scherza!”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.