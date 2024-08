Salvataggio d’emergenza a Ostia: poliziotti rianimano bagnante dopo aver rischiato di affogare

Un dramma si è trasformato in un miracolo mercoledì 31 luglio sulla spiaggia libera di Ostia, all’altezza di piazza Gasparri, grazie all’intervento eroico di due poliziotti del X Distretto, liberi dal servizio.

Nel primo pomeriggio, i due agenti hanno notato un uomo galleggiare in mare, prono con la faccia immersa e apparentemente senza vita, trascinato dalla corrente.

Senza esitazione, i poliziotti si sono tuffati in acqua e hanno raggiunto il bagnante in difficoltà. Con grande determinazione, hanno sollevato la testa dell’uomo per liberarlo dall’acqua e lo hanno portato sulla battigia.

Qui, con rapidità e competenza, hanno praticato le manovre di rianimazione, e dopo alcuni istanti che sono sembrati infiniti, il bagnante è tornato a respirare.

L’uomo, un romano di 39 anni, è stato successivamente affidato alle cure del personale del 118. Trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, è stato medicato e poi dimesso.

Fortunatamente, grazie alla prontezza e al coraggio dei due poliziotti, la sua storia ha avuto un lieto fine.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙