San Basilio, Gualtieri: “Ripristinata legalità, grazie a coordinamento Forze Ordine

“Voglio esprimere il mio ringraziamento alla Polizia locale di Roma Capitale e alle forze dell’ordine coordinate dal Prefetto Matteo Piantedosi, impegnati nel liberare due alloggi dell’Ater Roma a San Basilio. L’azione coordinata dalla Prefettura ha consentito di liberare due case occupate da esponenti della ‘Ndrangheta, i Marando e i Pupillo. Lo Stato è e deve essere sempre presente sul territorio per evitare che la criminalità possa impunemente perseguire i suoi interessi, a maggior ragione sfruttando le case destinate a chi ne ha veramente bisogno. Le azioni di ripristino della legalità vanno avanti in tutta la città e non si fermeranno finché l’ultima casa occupata abusivamente sarà riconsegnata alla collettività”.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.