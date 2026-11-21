Un giovane di 24 anni residente a San Cesareo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione locale in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Il fermo è maturato al termine di un’attività di ricerca condotta attraverso prolungati servizi di controllo del territorio, accertamenti info-investigativi e un monitoraggio costante dei luoghi abitualmente frequentati dal ragazzo, che hanno consentito ai militari di ricostruirne gli spostamenti e individuarlo nel pomeriggio di ieri.

Sul 24enne pendeva un provvedimento restrittivo dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura presso il Tribunale di Tivoli per espiare la pena definitiva relativa ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso, commessi nel comune di Cave nel novembre 2024.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza