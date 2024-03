San Lorenzo, droga al bancone di un locale della movida: due arresti

È stata ancora una volta l’app YouPol a permettere agli agenti della Polizia di Stato di smantellare un presunto giro di droga, questa volta in un locale del quartiere San Lorenzo. La segnalazione riguardava un locale in uno dei quartieri più in voga della movida romana, all’interno del quale sarebbe stata venduta della cocaina. I poliziotti, durante i primi sopralluoghi, hanno osservato che l’ingresso al locale era sorvegliato costantemente da almeno due uomini.

La scorsa notte gli agenti, mescolandosi tra i clienti, sono entrati e si sono qualificati appena varcata la porta. Subito i 2 uomini all’ingresso si sono scagliati con violenza contro i primi 2 poliziotti: un 46enne, ovvero il titolare del locale, ha sferrato una violenta testata a uno degli agenti e nel contempo ha urlato alla ragazza che era dietro al bancone di “buttare tutto”.

Anche l’altro uomo, un 38enne, che era sulla porta del locale, ha aggredito violentemente il secondo poliziotto. Altri agenti hanno perquisito il locale trovando 4 bustine di cocaina, contenenti poco meno di 8 grammi, vicino alla cassa che si trova sul bancone. Ulteriori 4 involucri di cocaina erano invece custoditi in una cassettina, insieme ad alcuni contanti e pochi grammi di mannite.

Al temine degli accertamenti il 46enne è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’altro indagato, ovvero il 38enne che aveva aggredito il secondo poliziotto, è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il locale è stato posto sotto sequestro così come lo stupefacente e il denaro.

