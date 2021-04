San Lorenzo. Servizio straordinario di controllo nelle zone della movida 

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e Comando Polizia Locale Roma Capitale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della movida, in particolare in piazza dell’Immacolata, largo degli Osci e via degli Ausoni, finalizzato alla verifica dell’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il personale impiegato ha effettuato il servizio nel quartiere sia con pattuglie appiedate che automontate, controllando le persone presenti e gli esercizi commerciali di prossimità.

Identificate 166 persone e fermati 35. Durante i controlli una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e altre due invece sono state sanzionate amministrativamente per mancato rispetto delle norme in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (mancato utilizzo delle mascherine); 3 esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente con diffida per vendita di bevande alcoliche fuori gli orari consentiti.

Anche nei giorni precedenti analoghi servizi erano stati effettuati nella stessa zona con 81 persone controllate e 17 veicoli fermati. 8 le sanzioni amministrative notificate per violazione al codice della strada e 3 sanzioni per circolazione in zona arancione fuori dagli orari consentiti. 2 esercizi commerciali (minimarket) sono stati sanzionati amministrativamente per violazione dell’ordinanza sindacale con chiusura dell’attività per 3 giorni per violazione delle normative anticovid. (foto)

E sempre nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, gli agenti hanno fermato un italiano che è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti hashish. Altri 27 involucri, sono stati sequestrati durante la perquisizione a casa dell’uomo per un totale di 32 grammi di hashish. Arrestato dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.