Un uomo di 55 anni originario del Piemonte è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate dopo aver derubato un’anziana nella sua abitazione di via Tiberio Imperatore, nel quartiere San Paolo, fingendo di volerla aiutare a verificare un presunto furto.

L’episodio era iniziato quando due donne, spacciandosi per vicine di casa, avevano avvicinato l’anziana al suo rientro tentando di raccogliere informazioni sull’appartamento; subito dopo era intervenuto il 55enne che, sostenendo di aver visto le due sconosciute uscire dall’abitazione, si era proposto di accompagnarla all’interno per controllare che tutto fosse in ordine.

Il furto dei preziosi, l’intervento della Polizia e la convalida dell’arresto

Una volta entrato in casa, l’uomo si era impossessato di un orologio e tre anelli in oro bianco, un fermacravatta e un paio di gemelli in oro giallo, documenti postali e una banconota da 50 euro. All’uscita dell’uomo, l’anziana si è affacciata dal terrazzo urlando e richiamando i passanti, uno dei quali è riuscito a bloccarlo fino all’arrivo degli agenti del Commissariato Colombo — attirati da un insolito ingorgo in via Tiberio Imperatore — e del Reparto Volanti.

Nella borsa a tracolla del 55enne i poliziotti hanno recuperato l’intera refurtiva, restituita alla proprietaria, insieme a un apparato ricetrasmittente; l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.

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