Sanatoria sportiva: la Regione Lazio corre ai ripari dopo mesi di silenzio

Per 19 mesi, due proposte di legge regionali – una targata PD e l’altra Fratelli d’Italia – sono rimaste chiuse nei cassetti della Regione Lazio.

Due provvedimenti che avrebbero potuto risolvere il caos burocratico che da tempo blocca la regolarizzazione di molti centri sportivi, tra cui lo stadio Anco Marzio di Ostia, casa dell’Ostiamare.

Eppure, nonostante le ripetute richieste d’aiuto pubbliche dell’ex presidente del club, tutto è rimasto fermo. Ora, però, che la società ha cambiato gestione, la situazione sembra essersi sbloccata improvvisamente e inspiegabilmente.

La Commissione Sport Lazio accelera: il voto decisivo il 18 marzo

Martedì 18 marzo alle ore 12:00, la Commissione Sport Lazio si riunirà per votare contemporaneamente le due proposte di legge. Entrambi i provvedimenti mirano a intervenire su tre tipologie di impianti sportivi:

Quelli da ristrutturare per rimetterli in funzione.

Quelli da “sanare”, liberandoli dalle irregolarità che ne impediscono l’utilizzo.

Quelli da adeguare per renderli accessibili alle persone con disabilità.

In alcuni casi, è previsto persino l’impiego di fondi pubblici regionali per realizzare questi interventi.

Le due proposte di legge: cosa prevedono?

La proposta n. 21 (PD): Presentata il 17 aprile 2023 dalla consigliera Eleonora Mattia (PD), punta a garantire alla Giunta Regionale il potere di individuare – attraverso un Piano annuale – gli interventi da realizzare, comprese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La proposta n. 180 (FdI): Presentata il 18 novembre 2024 dalla Giunta Rocca e dagli assessori Palazzi e Ghera (entrambi di Fratelli d’Italia), è ancora più estensiva.

L’articolo 18 prevede la possibilità per i Comuni e i Municipi di stipulare convenzioni ventennali con società pubbliche o private, bypassando le tradizionali varianti urbanistiche, per consentire la realizzazione di strutture fondamentali come spogliatoi e bagni.

Ostiamare: un caso che fa rumore

Il tempismo di questo improvviso “sblocco” delle leggi non passa inosservato. Per quasi due anni, infatti, il problema dello stadio Anco Marzio è stato sotto i riflettori.

L’ex presidente dell’Ostiamare aveva chiesto pubblicamente – a più riprese – l’intervento del Municipio X, del Campidoglio e della Regione Lazio per sanare le irregolarità della struttura, senza dover sborsare 3 milioni di euro di tasca propria per sistemare un impianto di proprietà pubblica.

Le sue richieste, però, erano cadute nel vuoto, portandolo alla cessione della società. E solo ora, con il cambio di proprietà, il percorso legislativo sembra finalmente procedere senza intoppi.

Cosa succederà ora?

Se le due proposte di legge saranno approvate, potrebbe aprirsi la strada a una sanatoria per decine di impianti sportivi in tutta la regione, permettendo di superare anni di burocrazia e di riportare in vita strutture ormai ferme.

Ma il tempismo di questa accelerazione, arrivata solo dopo la cessione dell’Ostiamare, lascia aperti molti interrogativi su quanto politica e interessi privati si intreccino nel futuro dello sport laziale.

