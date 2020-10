Sanità, D’Amato: “Semplifichiamo vita a persone con buoni digitali per celiachia”

“Con i buoni digitali che partiranno da domani si semplifica la vita alle persone affette da celiachia che così potranno avere un’ampia scelta dei prodotti e soprattutto eliminare i buoni cartacei che avevano generato anche dei fenomeni distorsivi e a volte anche vere e proprie truffe che il Sistema sanitario ha prontamente segnalato alla Magistratura. Per la prima volta la tessera sanitaria viene utilizzata, oltre che per comunicare il codice fiscale e per le detrazioni, anche per effettuare degli acquisti. Con questa nuova modalità si raccoglie inoltre un’indicazione del Consiglio regionale”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Da domani – afferma l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio – nella regione la tessera Sanitaria e il codice celiachia, che sostituiranno i buoni cartacei, serviranno ad acquistare i prodotti alimentari specifici per celiaci, nelle farmacie, nei negozi specializzati, nelle para-farmacie, nei supermercati autorizzati, semplificando molto la vita ai pazienti affetti da Celiachia compresa la variante della Dermatite erpetiforme. In fase di acquisto dei prodotti, sarà sufficiente recarsi in cassa, inserire la tessera sanitaria in un lettore e digitare il codice celiachia ricevuto dalla propria Asl. Con questa modalità si avrà sempre a disposizione l’importo del credito residuo e si potrà frazionare la spesa mensile a seconda delle necessità, inoltre non servirà più recarsi alla ASL, se non in casi eccezionali (come per lo smarrimento del codice celiachia)”.

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/celiachia-dematerializzazione-dei-buoni