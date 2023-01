Sanità, Figliomeni (Fd’I): finalmente un nuovo Piano oncologico e risorse necessarie

“Esprimiamo viva soddisfazione per l’approvazione, da parte della conferenza Stato-Regioni del nuovo Piano oncologico 2023-2027, un obiettivo più volte richiesto dalla comunità medico-scientifica e dalle associazioni di pazienti, anche in considerazione del fatto che in Italia l’ultimo elaborato risaliva al 2013 ed era scaduto nel 2016. Ora auspichiamo una rapida approvazione del Milleproroghe in cui sono state finalmente previste le risorse necessarie per sostenere un obiettivo ambizioso ovvero assicurare le migliori terapie e fare in modo che i sopravvissuti al cancro, che oggi superano i 3,5 milioni, possano rientrare pienamente nella società.

Un obiettivo che, in sede di stesura del programma delle politiche sociali di Fratelli d’Italia, avevo chiesto di inserire e che questo Governo sta realizzando. Dalle parole ai fatti, Avanti così!”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.

N.B. Questo è il programma e le proposte sono quelle che avevo fatto scrivere io!