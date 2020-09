Sanità, Figliomeni (FDI): “Più servizi all’ospedale San Giovanni con sistema di videoendoscopia”

“Dopo una raccolta fondi che ha avuto come madrina anche l’artista e campionessa paralimpica Annalisa Minetti, questa mattina l’associazione Planet Onlus (con sede a Centocelle) ha donato all’ospedale San Giovanni un sistema di Videoendoscopia per intubazioni difficili. Un’apparecchiatura sanitaria che sarà molto utile, oltre che in questo periodo di emergenza da coronavirus, anche per essere utilizzata durante l’attività quotidiana dei medici per far ventilare un paziente non in grado di respirare autonomamente. Tale attrezzatura è composta, oltre che dal cavo e dal carrello per le componenti, anche dal monitor e dal Videolaringoscopio con telecamera incorporata. Una moderna apparecchiatura sanitaria per aiutare l’intubazione endotracheale quando la stessa è difficoltosa per limitata apertura della bocca, obesità e variazioni anatomiche. Infatti, in alternativa alla laringoscopia diretta con inserimento del tubo, c’è il Videolaringoscopio che consente di proiettare le immagini direttamente su un monitor permettendo una visione diretta delle aritenoidi e delle corde vocali e controllare che il tubo passi agevolmente in trachea.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e fondatore dell’associazione Planet Onlus.

Un altro importante obiettivo raggiunto dall’associazione Planet Onlus che da quasi vent’anni si distingue nelle iniziative di sostegno a favore di strutture sanitarie, oltre che nella realizzazione di progetti di solidarietà in molte regioni d’Italia ed anche in ambito internazionale”.